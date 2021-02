Estrena Presidente Mesa de Seguridad Ciudadana

La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León tiene como nuevo presidente al arquitecto Jaime Gallardo Saavedra.

De manera virtual se llevó a cabo la vigésimo cuarta asamblea de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León que contó con la asistencia de autoridades municipales y estatales.

La reunión fue dirigida por el ahora ex coordinador de la mesa, René Solano Urban, quien esta mañana pasó la batuta a Gallardo Saavedra para liderar este organismo.

“La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León es el punto de encuentro entre ciudadanos y autoridades para diseñar una agenda común de seguridad y justicia, su efectividad descansa entre la generación de confianza entre ciudadanos y autoridades”, indicó Solano Urban.

El empresario indicó que en los casi cinco años que tiene la Mesa se ha apostado por resultados a mediano y largo plazo para resolver problemáticas de seguridad.

El nuevo coordinador de la mesa ha encabezado el Parlamento Ciudadano, Colegio de Arquitectos y el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas y ahora al frente de la MSyJL realizó a distancia la toma de protesta y señaló que los objetivos aún no están concluidos.

“La seguridad, sin duda, es tarea incompleta a pesar de que se han disminuido los delitos… Solo unidos, sociedad y gobierno, podemos tener la paz que nuestro país nos demanda y necesita”, indicó el coordinador entrante de la mesa.

Durante su intervención el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, indicó que organismos como el Observatorio Ciudadano de León (OCL) y la propia MSyJL ayudan a los gobiernos a desmenuzar las cifras de incidencia delictiva, lo que otorga una nueva perspectiva para analizar y reajustar las estrategias de seguridad.

“Lo mejor que podemos hacer es trabajar unidos, no es una tarea de un día, al contrario. Hay mucho por hacer, no estamos cerca de la meta pero también hay que dar a conocer los avances”, aseguró.

“Nuestro reto más grande es lograr una verdadera articulación entre sociedad y los tres órdenes de gobierno… Detrás de la crítica siempre debe ir la propuesta, mientras los organizados seamos los gobiernos y no la delincuencia hay esperanza para recuperar la paz”, señaló el alcalde Héctor López Santillana.

¿QUIÉN ES?

PARA ANOTAR

Jaime Gallardo Saavedra realizó sus estudios de licenciatura en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato y la Universidad Laval, en Quebec, Canadá.

También recibió su maestría en Arquitectura de Paisaje por la Universidad Iberoamericana Plantel León

Como miembro de consejos y comisiones, el arquitecto ha tenido participaciones tanto en el sector académico como en el sector público.

Más recientemente como miembro del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria (2016-2019). También anteriormente ya formaba parte de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, además del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad (2015-2018).