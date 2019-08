Estudiante de la UG narra el terror que vivió en intento de secuestro

León.- “Desde ese día siento que me persiguen, tengo miedo cuando la gente se me acerca porque pienso que me van a hacer daño”, es la sensación que una joven leonesa vive todos los días luego de que intentaron secuestrarla.

Hace tres semanas la estudiante de la Universidad de Guanajuato terminó su turno laboral cerca de la media noche en una cafetería de Guanajuato capital y se dirigía a su casa rumbo a la colonia ubicada justo “arriba” de la UG.

Sus amigas la acompañaron hasta unos callejones antes de su vivienda los cuales, dijo, estaba solos pero en calma, como durante los dos últimos años que ha vivo en la capital.

Ve a joven dentro de camioneta

Al llegar a la puerta se percató que sólo traía el llavero pero no las llaves, por lo que comenzó a buscar desesperada en el piso, en su bolsa y en su pantalón; pasaron escasos cinco minutos buscando las llaves cuando una camioneta negra se frenó frente a ella.

Se bajó un hombre del lado del copiloto no mayor de 25 años, dejó la puerta abierta y pude ver que junto al conductor iba una chava a su lado muy pegada a él llorando, yo simulé seguir buscando mis llaves porque no sabía qué hacer”, contó.

El sujeto que bajó del vehículo saludó a la estudiante, le preguntó su nombre y que qué hacía para después invitarla a una fiesta a Irapuato, con la promesa de que la regresaría más tarde a su casa.

La invitan a fiesta

“Yo le dije que ahí vivía pero que no encontraba mis llaves, que le agradecía la invitación, pero que no me interesaba; él insistió y comencé a verlo más a la cara y también al otro sujeto y me percaté que ambos habían estado horas antes en la cafetería”.

La víctima platicó que todo fue muy rápido pero que para ella fue eterno, pues el joven seguía insistiendo con ir a la fiesta; y de la casa donde vive junto con otras dos personas nadie salía, por lo que su angustia fue creciendo.

De pronto el hombre me tomó de la muñeca y me jaló, fue cuando sentí mucho miedo y comencé a arañarlo; lo mordí, lo rasguñé y le di patadas con todas mis fuerzas para evitar que me subiera”.

La salva llamar la atención

“Él me jaló del cabello para obligarme a subir, pero yo seguía arañándolo hasta me quedó sangre entre las uñas y piel de la fuerza con que lo rasguñaba”, platicó.

Los gritos y el ruido del forcejeo entre la alumna y el agresor provocaron que la señora que le renta una habitación en la casa prendiera la luz que alumbra la calle y fue de la forma que el agresor decidió soltarla.

“Cuando prendieron la luz el conductor le gritó: ‘¡ya Julio déjala, vámonos, córrele!’ y se fueron; la señora abrió la puerta y entré corriendo, llorando a encerrarme a mi cuarto”.

Cinco minutos de agonía

Pero la joven originaria de León tomó valor y fue a interponer una denuncia ante el Ministerio Público, donde justo ese día le informaron que tenían el reporte de una chica desaparecida en Guanajuato capital desde hace días.

“Lo primero que pensé fue en la chava que llevaban ese día en la camioneta, que estoy segura iba paralizada de miedo y tal vez la estaba amenazando en ese momento cuando me intentó subir el otro tipo”.

La alumna de la UG narró que no fueron más de cinco minutos lo que duró el intento de secuestro, pero para ella fueron “horas” de angustia.

Por último reiteró que hasta ahora no se repone de aquel día, por lo que siempre está a la defensiva con la gente de su alrededor lo cual, dijo, es terrible porque no puede vivir en paz y con tranquilad.