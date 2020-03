Estudiante y egresado del Tec, entre las víctimas de bar Las Muñecas

Celaya.- Continúan las muertes de estudiantes por hechos delictivos en la ciudad, ahora una estudiante del Tecnológico Nacional de México, campus Roque y un exalumno del campus Celaya se encontrarían entre las víctimas del ataque armado dentro del bar “Las Muñecas”.

Fueron amigos y familiares de Nayeli Guadalupe y Antonio Balderas, quienes a través de sus redes sociales comenzaron a externar sus condolencias por la muerte de ambos, quienes habían sido integrantes de las bandas de guerra de sus casas de estudio.

De igual forma se supo que ambos recién habían regresado de Orizaba, Veracruz, dónde juntos habían participado en el “Nacional de Bandas de Guerra 2020”, el cual concluyó la tarde del jueves 27 de febrero.

Eran ejemplares

Nayeli fue víctima de la violencia que se vive en Celaya.

Un amigo de Nayeli, quien solicitó permanecer en el anonimato, dijo que la recordara con la gran alegría que emitía siempre que hacía lo que le gustaba.

“Aún no me la creo que Naye ya no esté… le tocó estar en el lugar y momento equivocado junto con Toño. Ambos eran personas ejemplares, incluso eran miembros de la Escuela de Capacitación en Emergencias de Celaya, dónde también estaban en la banda de guerra”, comentó el joven.

También se supo que Antonio, junto con el grupo de rescate Topos, ayudó en la zona “cero” en la Ciudad de México tras el sismo del 2017.

Siento un dolor e impotencia enorme, ustedes solo eran unos jóvenes que buscaban divertirse como cualquier otro. Tenían metas, sueños, planes, toda una vida por delante y les impidieron cumplirlos es injusto”, fueron algunos de las publicaciones de sus amigos.

Lamentablemente los sueños de los jóvenes se vieron truncados.

Por el momento las autoridades no han emitido algún tipo de información sobre este caso, por lo que se estará a la espera de una postura oficial en las próximas horas.

