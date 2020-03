Estudiantes de Celaya exhiben a sus 'acosadores' en tendederos

Celaya.- Al finalizar la marcha del 8 de marzo, en el kiosco del Jardín Principal de Celaya fue colocado un tendedero de denuncias donde las mujeres podían poner de manera anónima el nombre de sus acosadores y la situación que vivieron.

Esto tuvo tanto éxito que escuelas de la ciudad replicaron este tendedero y al menos tres escuelas más lo hicieron.

Es el caso de la Escuela de Nivel Medio Superior o prepa oficial, el Instituto Tecnológico de Celaya, en sus dos campus y la Universidad de Guanajuato campus Celaya-Salvatierra.

En el jardín el tendedero tenía más 100 hojas donde denunciaban a sus acosadores, poniendo sus nombres, apodos y la situación que tuvieron que enfrentar.

Estudiantes de al menos tres escuelas de la ciudad replicaron en sus planteles el tendedero colocado en el Jardín Principal, donde colocaron mensajes con las situaciones de acoso que han vivido.

Aquí pusieron varios nombres y sobresalieron maestros de escuelas como el Colegio México, el Tecnológico de Celaya, de Roque, la Universidad Latina de México, El Conservatorio de Música y Artes, Universidad de Guanajuato, músicos, tatuadores, entre otros.

“Carlos Alberto Ugalde Tapia me envió fotos desnudo cuando mi hija estaba embarazada de él”, “El maestro Luis Cruz del CEIA (maestro de literatura de prepa) acosa a las estudiantes, mirada acosadora, caricias mañosas y lenguaje inapropiado y pervertido, p.d. hasta las maestras lo admiten”, “Patricio Torres (ITC Celaya) tiene fotos mías y videos que grabó sin mi autorización”, “Dr. Yulián, ya tiene a su presa de este año #somosULM”, “Sergio Sánchez abuso sexual y violación de menores”, se pueden leer en las hojas del jardín.

El martes 10 de marzo, la primera escuela en sumarse fue la Escuela Preparatoria Oficial, aquí en las letras que dicen “UG” las estudiantes colocaron su tendedero denunciando a los profesores y alumnos que han sido señalados como acosadores.

“¿Cuál gloria? ¿Cuál honor? En la UG solo hay profesores acosadores, Omar Honorato, violador y acosador”, “El maestro de karate me llamaba insistentemente, me mandaba mensajes inapropiados y llegó a llamarme con apodos cariñosos, ¡No está bien!” “Gerardo Rentería me dijo ¿si te pago me bailas? “José Manuel Vázquez Pérez tomó mi celular, invadió mi privacidad y difundió fotos íntimas”, “José Manuel Vázquez Pérez me tocó sin mi consentimiento en transporte público, estudiante de la ENMS “Manuel Cervantes Toledo compartió fotos íntimas sin mi consentimiento”, eran de los mensajes de la prepa.

Una estudiante comentó que la coordinadora le dijo que no podían ponerlo en las letras, que si lo hacía la expulsarían, por lo que dijo que si podía colgarlo del hilo y señaló que no había problema, por lo que lo hicieron de esta manera.

El miércoles y jueves, alumnas de la Universidad de Guanajuato sede Celaya-Salvatierra también colocaron un tendedero en su recinto.

“Alejandro Aboytes hace comentarios inapropiados a las chicas de civil”, “el Dr. Beltrán se te insinúa y si no accedes te trata grosero”, “El señor de las copias y horno de microondas hace comentarios inapropiados que incomodan a las chicas”, “El señor que anuncia las rutas afuera de la escuela acosa a las alumnas y las persigue”, “Juan Antonio Barrera Osorio deja de verme las nalgas”, “Acuso a la Dra. Silvia del Carmen de hostigar”, “Me incomodan tus abrazos y mensajes. Por eso evito acercarme a ti”, “Encubre acosadores, hace comentarios sexuales, acoso, y aguarda fotos íntimas de niñas, las presume, Alex Jiménez I. Civil”, “Un grupo de chavos de Ing. Civil me acosaron en el domo gritándome ‘que rica mujer’ (traía un vestido)”, entre otros mensajes.

En el caso del Tecnológico de Celaya, en el área de en medio de café I y la alberca fue donde pusieron su tendero, dividido por carreras.

Aquí también señalaban a profesores y alumnos, resaltando que los chavos tenían grupos de redes sociales donde se pasan las fotos íntimas de las mujeres sin su consentimiento, además de correos, y comentarios de profesores de acoso para pasar materias o evitar ser “expulsadas” de sus grupos.

También se pudo observar en algunas hojas la réplica de los afectados, señalando que si tenían pruebas de lo acusado las dieran o dejaran de difamar.

“Vino hace rato la esposa de un maestro a reclamar, yo ya no vi nada, pero si me contaron que se puso feo", señaló una alumna.

“Eso lo tienen merecido si andan de canijos”, señaló otra estudiante.