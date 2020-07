¿Eventos masivos este año? Hay que hacernos a la idea de que no tendremos

León, Guanajuato.- El infectólogo y director del Hospital Regional de Alta Especialidad, Juan Luis Mosqueda, señaló que es probable que en lo que resta del año no haya eventos masivos en el Estado.

Aplaudió que el Festival Internacional Cervantino se haga de manera virtual, y no le parece adecuado realizar el Festival del Globo.

Yo soy de la postura de que hay que hacernos a la idea de que no tendremos eventos masivos este año. Me pareció muy adecuado que cancelaran el Festival Internacional Cervantino, entiendo de verdad todo lo que eso implica en cultura y todo lo demás que participa.

“Pero es algo difícil de considerar viable y reconozco la decisión de haberlo cancelado, pero me mantengo en la misma idea de que no tendremos eventos masivos lo que resta del año."

No percibo viable un Festival Internacional del Globo, un partido de futbol lleno, yo creo que hay que hacernos a la idea de que esas cosas de acumulación grande de personas no van a ser viables por lo pronto”, dijo en entrevista con AM.