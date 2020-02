Everardo Almaguer salió de casa a trabajar el viernes pasado y ya no regresó

Villagrán, Guanajuato.- Desde el pasado 14 de febrero, Everardo Almaguer Martínez, de 19 años, vecino del fraccionamiento El Rehilete, en Villagrán, se encuentra desaparecido y su familia realiza su búsqueda por todos los medios posibles.

A casi una semana de su desaparición, su familia señala que se encuentra preocupada por la integridad de Everardo, ya que es un joven tranquilo, de su casa y no tenía problemas con nadie, únicamente se dedicaba al trabajo como pintor.

Su padre Jorge Daniel Almaguer Martínez señaló que fue a las cinco de la mañana del viernes 14 de febrero en que Everardo salió de su casa a trabajar y ya no regresó, intentaron comunicarse a su teléfono celular por mensajes y llamadas que no respondió.

El salió el viernes a las cinco de la mañana para su trabajo y ya no volvimos a saber de él, le mandábamos mensajes de Whatsapp y no contestaba, le marcamos a su teléfono y ya no nos contestaba, hasta ahorita lo seguimos buscando, pero no hemos tenido conocimiento de él”.