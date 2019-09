Evidencian a Gobierno Federal, trabaja poco ante desaparición de personas

León.- Con el fin de evidenciar el poco trabajo que ha realizado el Gobierno Federal ante la desaparición de personas (entre éstas los 43 normalistas de Ayotzinapa) e invitar a los jóvenes universitarios a colaborar en la causa, en la Universidad Iberoamericana de León, se realizó una conferencia con académicos, especialistas y activistas.

Se acusó que el Gobierno bajo distintas acciones como el argumentar que se ha iniciado una nueva investigación, ha podido alargar el procedimiento, con el fin de que organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se manifieste al respecto.

“El Estado tiene específicamente con el caso de los estudiantes y de muchas otras personas desaparecidas, una situación de simulación, que favorece que los familiares no puedan llevar sus casos ante Naciones Unidas o ante el Sistema Interamericano”.

Me parece muy grave que el Estado diga: obtuve la verdad histórica, hice tantas detenciones, he llevado los procedimientos, no he dictado sentencia. La verdad histórica, ya no es histórica”, expresó Grace Mahogany Fernández Morán, del colectivo Buscando Desaparecidos de México, BÚSCAME.