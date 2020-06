Examinan posible caso de Covid-19 en Cruz Roja Mexicana de Irapuato

Irapuato.- Una prueba de detección de Covid-19 se aplicó a un paramédico de la Cruz Roja Mexicana en Irapuato quien presentó síntomas y ya se encuentra en aislamiento, señaló la administradora, Ruth Garcidueñas Ramos, quien dijo que esperan la confirmación del contagio.

Él está en observación, lo mandan a aislarse 14 días, está aislado, pero no se ha confirmado el resultado (...) es para prevenir que hubiera algún riesgo, ahora sí que estamos expuestos y nosotros más”, refirió.

Comentó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo recomendó aplicar la prueba a este paramédico, pues hasta el momento ningún otro compañero ha presentado síntomas de enfermedad.

Herrera Garcidueñas dijo que mantienen la aplicación del protocolo de bioseguridad en las instalaciones de Cruz Roja Irapuato, que desde el inicio de la pandemia se establecieron para mantener seguro al personal y a los pacientes.

Enfatizó que al día, se realizan entre tres y cuatro servicios de traslado de pacientes con síntomas de Covid-19, para lo que tienen una ambulancia especial, el equipo completo y una cápsula de aislamiento requerida.

La ambulancia está sellada, esto permite que no se contaminen los gabinetes y que no se contamine la gente, seguimos con todas las medidas de seguridad y esperando que no sea positivo el caso de nuestro compañero”, destacó.