Exentan a automovilistas de segunda verificación vehicular

León, Guanajuato.- Los automovilistas que cumplieron con hacer la verificación vehicular en el primer semestre del año están exentos de esta prueba en el segundo semestre, informó la Dirección de Medio Ambiente.

Esta dependencia lleva a cabo una campaña de verificación para invitar a que quienes no han verificado lo hagan ahora, ya que a partir del 1 de enero no habrá descuentos y las multas por no verificar serán de más de dos mil 500 pesos.

Hasta el 22 de noviembre el 35% de los automovilistas habían llevado su vehículo a verificar.

De enero a agosto se practicó la verificación a más de 125 mil automóviles, menos de la mitad de los de el año pasado.

En el primer semestre de 2020 se verificaron 125 mil 584 vehículos, y en el mismo periodo de 2019 hubo 207 mil 102.

El motivo de la disminución fue el cierre de los centros de verificación debido a la pandemia de Covid-19.