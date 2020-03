Exhibe a gasolinera, de Irapuato, por vender litros incompletos

Irapuato, Guanajuato.- Cliente exhibe a gasolinera que no vende litros de a litro.

En el perfil de Facebook de “Ramón Jorge” el usuario publicó dos videos uno en el que encara a uno de los trabajadores de dicha gasolinera y otro en el que mide en botellas de refresco lo despachado momentos antes en la gasolinera.

Los videos fueron acompañados por el siguiente texto: “En la gasolinera del puente de Guadalupe en Irapuato cargas 2 litros y te dan 1, te roban la mitad de lo que cargues, esto en la noche, no se si en el día también, o si el dueño sepa algo, me queje y me dice cínicamente cargan un chi… de gente por uno que no venga no pierdo, hágale como quiera o no venga”.

En el primero video de 65 segundos se observa como el cliente reclama a uno de los trabajadores la falta de litros completos y éste le contesta:

Pues hágale como quiera amigo, si quieres venir con Profeco adelante, sale…”.

A lo que deja al hombre hablando sólo en la grabación y alertando a más clientes quienes esperan en las filas para ser despachados.

En la segunda grabación el hombre exhibe combustible despachado en dos botellas de refresco:

Aquí esta de 1 litro 800 que cargue en la gasolinera del Puente de Guadalupe, son dos botellitas de 600 mililitros, estamos hablando de que te roban un litro por cada dos litros”.

Hasta el momento la administración de dicha gasolinera no se ha pronunciado al respecto.

AM