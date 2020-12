Exhorta Diócesis a feligreses hacer Iglesia en casa

Celaya.- Quedarse en casa, seguir acatando las medidas de sanidad y cuidarse entre todos, fueron las exhortaciones del vocero de la Diócesis de Celaya, el padre Jesús Palacios, debido a que este día el Santuario de Guadalupe permanecerá cerrado.

El vocero diocesano deseó unas felices fiestas decembrinas a los feligreses a la vez que pidió vivirlas con responsabilidad, pues dentro de estas fechas, además de las fiestas guadalupanas y de la Inmaculada Concepción, están las posadas, la Navidad, el Año Nuevo y las fiestas de patronos, así como las reuniones familiares propias de las fechas.

Todo esto se debe vivir con responsabilidad, no estamos diciendo que no se celebre la fiesta de Guadalupe, sino que se celebré responsablemente.

"No estamos pensando que no haya festejos, sino todo con responsabilidad, incorporarla a todas nuestras actividades, considero que muchos estamos esperando a la autoridad que venga con actos punitivos o a castigar a aquellos que hacen celebraciones masivas, no esperemos a eso, seamos responsables”, fue el exhorto del padre Jesús, vocero de la Diócesis.

El Santuario permanecerá cerrado este día para evitar aglomeraciones. / Foto: Mauricio Ortiz.

Añadió que a fin de evitar aglomeraciones en el Santuario de Guadalupe, el Obispo Benjamín Castillo, dio indicaciones para que el viernes 11 y sábado 12 se cerraran las puertas, y que fuera a través de transmisiones en vivo que se pudiera compartir con la gente las festividades.

El vocero de la Diócesis invita a celebrar en el hogar con responsabilidad. / Foto: Mauricio Ortiz.

El señor obispo ha dicho que por estas fechas que se avecinan, en Celaya y la región se hagan con el criterio de responsabilidad, de no aglomeraciones y por eso se ha establecido cerrar el Santuario de Guadalupe aquí en Celaya, el 11 y 12, con transmisiones en vivo para toda la gente”, señaló.

Por lo que no habrá Mañanitas ni la verbena tradicional, la celebración será de manera virtual.

La fiesta sigue, lo que cambia es el modo de celebrar la fiesta, no es que no se celebré a Nuestra Señora de Guadalupe, sino que se celebre con responsabilidad, por eso el Obispo invita a que se celebre pero desde casa, con un pequeño altar, una imagen de la Virgen de Guadalupe; dedicarle un altar y ahí rezar los Rosarios del novenario”, comentó el Padre.

Invita a que se vivan estas fiestas de otra manera, ya que la responsabilidad es de todos, de la sociedad y de las autoridades, pero comienza desde uno.

SIGUE LAS TRANSMISIONES

Tradicionales Mañanitas

7 de la mañana

Celebración Eucarística

8 de la mañana

Celebración presidida por el Obispo Mons.Benjamín Castillo Plascencia

12 del día

*Transmiten a través de la página de Facebook de la Diócesis de Celaya y Foro CX