Exige Diputado mejor atención para pacientes con Covid en IMSS e ISSSTE

León.- Ante múltiples quejas pacientes del IMSS e ISSSTE con coronavirus, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba demandó una mejor atención por parte de estos organismos.

Ramírez Barba precisó que ha tenido conocimiento de que hay pacientes a los que en estos se les dice que no hay recursos para hacerles las pruebas “PCR” para corroborar si están contagiados o no por el Covid-19.

Señaló que esta situación es preocupante pues es sabido que el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y el estudio de los contactos es clave para controlar la pandemia, así como para salvar la vida de los pacientes en caso de que evolucione severamente la enfermedad.

En este mismo sentido pidió que se disponga de más equipo de protección para los profesionales de la salud y pacientes, así como de más personal para realizar el adecuado seguimiento a los casos de coronavirus.

También que se disponga de medicamentos adecuados para combatir al Covid-19.

Insistió en que es irresponsable el esperar de manera pasiva que los pacientes mejoren por su cuenta y que solo acudan cuando estén graves, pues el riesgo de que no haya espacio en las unidades de terapia ventilatoria o intensiva, es demasiado alto.

Como ejemplo de los casos que no reciben la debida atención, el legislador compartió que el último del que tuvo conocimiento fue el de una paciente de 37 años de la colonia Jardines de Celaya, segunda sección, que por tener síntomas relacionados al coronavirus acudió al IMSS.

No la quisieron atender ni hacer la prueba, acudió a un laboratorio particular y resultó positiva. No sabe por supuesto qué medidas tomar y seguir, ya que no se le dio ninguna atención”, indicó.