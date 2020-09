Exige Diputado ‘poner lupa’ a lugares que ofrecen procedimientos estéticos

Guanajuato.- Los cambios a la legislación no son suficientes para evitar que las personas sean engañadas con procedimientos estéticos, es necesario que autoridades sanitarias realicen verificaciones en lugares donde se ofrecen servicios de este tipo y la colaboración de los ciudadanos con denuncias, consideró el presidente de la Comisión de Salud Pública, Raúl Márquez Albo.

Hace unos días familiares de Violeta Gasca, hicieron pública una denuncia por la muerte de la mujer de 41 años debido a la negligencia de un médico que le practicó una cirugía estética sin tener los conocimientos necesarios.

Una vez que se hizo pública la denuncia, el Hospital Ramírez Guadiana, donde la mujer se realizó el procedimiento, fue suspendido por la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

Si el ciudadano no exige, pues cae en esta situación de un médico que se hace pasar por un cirujano plástico. Seguramente le dijo que él era y no se le exigió que comprobara su dicho, aquí la autoridad sanitaria tiene toda la facultad de hacer todas las verificaciones y desafortunadamente no se hacen las verificaciones”, evidenció el legislador.