Exige Gobernador cuentas a jueces

León.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo exigió que se revise el trabajo de los jueces del Poder Judicial del Estado de Guanajuato para que la gente conozca quiénes son los que más delincuentes han dejado en libertad y se investigue en qué parte del proceso están ocurriendo las fallas que generan impunidad.

“Yo creo que los jueces no deben ser intocables, tienen que rendir cuentas; bueno, que se le piden cuentas al Ejecutivo, al Legislativo, creo que los jueces tienen que rendir cuentas de sus actuaciones.

Que se haga público un récord de cuáles son los jueces que sueltan más delincuentes y los jueces que sentencian a más delincuentes y que se investigue a ver si es culpa de la Fiscalía o de la Policía o del propio juzgado, a ver dónde está el error y hay que corregir, que se revise a todos”, dijo.

Fallas en procesos

La declaración del Gobernador ocurrió luego de que fue cuestionado respecto a las fallas en los procesos que han dejado libres a presuntos delincuentes, como ocurrió con el caso del robo en el despacho del abogado Mario Alberto Morales Reynoso, ex presidente del consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública, el cual ocurrió el pasado 23 de mayo en León.

En días pasados el abogado denunció que pese a que se presentaron pruebas y la Policía Municipal detuvo a los asaltantes, el juez determinó dejarlos en libertad.

“Podrán tener muchos argumentos de forma, pero la verdad es que no quisieron entrarle al fondo y eso es lo grave en este asunto, porque la Policía Municipal de León hace un gran esfuerzo.

Creación de observatorio

“La resolución del juez yo la leí y me parecía un poco de verdad de no creerse lo que pone, porque prácticamente está poniendo en duda todo lo que dice la Policía, que no cree que hayan llegado tan rápido, que como es que si había una denuncia de hombres sospechosos llegaron sabiendo que había un robo, pues entonces así jamás se va a poder agarrar a nadie”, argumentó.

Afirmó que luego de este caso habló con la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Claudia Barrera Rangel, quien le informó que ha comenzado a acudir personalmente a los juzgados para revisar los procedimientos.

“Ojalá que cada vez entendamos que todos tenemos que rendir cuentas, el Legislativo creo que traía el tema y hay pendiente una plática con el Poder Judicial, los tres poderes sentarnos y decir al final tenemos que entender que nos debemos a los ciudadanos y, sobre todo, a quienes son víctimas de un delitos”.

Finalmente, propuso la creación de un observatorio que revise el trabajo de los jueces y de todas las instancias que intervienen cuando ocurre un delito.