Exige diputado Éctor Jaime destitución de Secretario y Subsecretario de Salud

León.- El diputado federal del PAN Éctor Jaime Ramírez reiteró la petición de destituir al secretario y al subsecretario de Salud a nivel federal, Jorge Carlos Alcocer Varela y Hugo López-Gatell, al considerar que ha habido inconsistencias, falta de información y un mal manejo de la situación por la pandemia del coronavirus.

El legislador recordó que Alcocer Varela es quien conduce el Consejo de Salubridad General, que se instaló después de declarada la pandemia.

Reprochó que incluso los acuerdos a los que llegan en este Consejo no sean dados a conocer por él, sino que el que ha dado la cara es el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Me parece que el presidente no lo moverá porque es gente de su confianza pero su insuficiencia ha sido notoria, hoy presentan un plan que no tiene pies ni cabeza”, apuntó.