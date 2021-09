Madre investiga la muerte de su hija en hospital Pediátrico en León

León, Guanajuato.- Viridiana García acudió ayer al Hospital Pediátrico de León para exigir a las autoridades avances de la investigación por la muerte de su hija de 6 años en este sanatorio.

Platicó que su hija padecía neutropenia, un mal congénito que genera un número bajo de neutrófilos (un tipo de glóbulo blanco) en la sangre.

“En el hospital ya era conocida por su enfermedad”, explicó Viridiana, quien a punto del llanto aseguró que su hija ingresó a las 5 de la tarde del pasado 8 de julio al Hospital Pediátrico de León y falleció cerca de la 1 de la mañana del día siguiente por presunta apendicitis.

Tenía las manos moradas, le pedía las enfermeras que le dijeran al doctor que la ayudaran, salgo a hacer una llamada a mi esposo, no tardé un minuto y cuando regreso la niña estaba inconsciente, luego los médicos entraron y no se pudo hacer nada por ella”, contó.

Además: La vida de los niños no se reppne; enfermera se opone a regreso a clases

Viridiana recordó que las manos moradas fue un síntoma que su hija también presentó en 2019 cuando fue atendida en el mismo hospital por neumonía.

Sin embargo, indicó que cuando llevó a su hija al Hospital Pediátrico de León, el 8 de julio, los médicos ignoraron este síntoma y la trataron por neutropenia y apendicitis. La niña también presentó diarrea, que la dejó más débil.

Los médicos me dan la noticia de que hicieron todo lo posible, yo siento que no fue así, a pesar de que les pedí que la ayudaran, no se hizo todo lo posible, y por eso estamos aquí para defender sus derechos”, aseguró la madre.