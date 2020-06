Exige la dirigente estatal de Morena justicia para Joel Negrete Barrera

León, Guanajuato.- La dirigente de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, lanzó a las autoridades estatales la exigencia de que se esclarezca el asesinato de Joel Negrete Barrera, excandidato a la Presidencia Municipal de Abasolo por este partido.

Nosotros exigimos justicia, el esclarecimiento de esta terrible tragedia, es terrible lo que sucede y el Gobernador (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo) al parecer está distraído o vive en un mundo paralelo donde no existe la violencia que nos está aquejando”, apuntó Alcaraz Hernández.

Pidió en este mismo sentido que en el caso de Joel Negrete Barrera no haya una revictimización como se dio en el caso del también exaspirante de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre.

Eso no se vale, yo creo que para ellos es una salida muy fácil, para el gobierno, revictimizar este tipo de asesinatos”, apuntó.

Sobre el caso de Joel Negrete Barrera, la dirigente señaló que llama la atención que este haya sido víctima de asesinato después de que llevaba tiempo publicando en redes sociales mensajes en los que pedía un alto a la violencia tanto a las autoridades como recientemente a José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, a través de una carta.

Nosotros vemos varias situaciones extrañas, esto nos llena de muchas dudas, no sabemos lo que hay detrás de esto, exigimos el esclarecimiento”, indicó.

Alcaraz Hernández dijo que aunque llevaban una relación cordial, llevaba tiempo sin tener comunicación con él y desconocía si se sentía preocupado por su integridad.

Puede ser, es muy probable que él sintiera algún temor de que pasara esto, pudiera ser pero no lo puedo asegurar”, sostuvo.

La dirigente aprovechó para mencionar que ya son varios los miembros de Morena atacados en el Estado, aunque reconoció que no hay pruebas fehacientes que demuestren que es por una situación partidista.

Nuestro partido ha sido muy golpeado por el terrible tema de violencia que prevalece y no hemos tenido respuesta de las autoridades, nos sumamos a la exigencia de todos los guanajuatenses, no queremos que se viva en llamas como ha estado, cada vez nos sorprendemos más de lo que sucede, no termina de parar una ola de violencia”, concluyó.