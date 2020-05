Exigen a IMSS y a ISSSTE más pruebas de covid en Guanajuato

Guanajuato.- El doctor Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del PAN, pidió al IMSS y al ISSSTE “ponerse las pilas” en Guanajuato con las pruebas de coronavirus para evitar “tragedias innecesarias”.

En Guanajuato el 81% de los análisis de casos sospechosos los ha realizado la Secretaría de Salud estatal.

El IMSS sólo ha analizado un 15.8% de casos y el ISSSTE apenas el 1.2%, de acuerdo con el reporte de Gobierno del Estado. Otro 2% se ha realizado en clínicas particulares o en los hospitales de PEMEX y la SEDENA.

El diputado acusó que en el IMSS y el ISSTE “diagnostican clínicamente” a pacientes sin hacerles pruebas.

Además son enviados a confinamianto a sus casas sin darles indicaciones claras de qué hacer y tampoco les hacen un estudio de contactos, seguimiento epidemiológico. Y en el mejor de los casos, dijo, les recetan “paracetamol” o “naproxeno”.

Consideró irresponsable esperar de manera pasiva “que los pacientes mejoren por su cuenta y sólo acudan cuando estén graves y no haya espacio en las unidades de terapia ventilatoria o intensiva, pues el riesgo es demasiado alto”.

Puso como ejemplo una paciente de 37 años de la colonia Jardines de Celaya que llegó con síntomas al IMSS y no la quisieron atender ni hacerle una prueba.

Acudió a laboratorio particular y resultó positiva. No sabe por supuesto qué medidas tomar y seguir, ya que no se le dio ninguna atención”, indicó.