Exigen a Zamarripa más información sobre cuerpos encontrados

Irapuato, Gto.- Los integrantes de los colectivos de personas desaparecidas de Irapuato entregaron un tercer escrito al Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, con la finalidad de que les den más información sobre los cuerpos encontrados en Salvatierra y Cortazar, pues no les han dado datos al respecto.

José Gutiérrez Cruz, vocero de los colectivos ‘A tu Encuentro’ y ‘Sembrando Comunidad’, comentó que por la nula respuesta que tuvieron ante los dos escritos anteriores donde solicitaban la instalación de la mesa de identificación de cuerpos, es que el día 24 de noviembre llevaron un tercero.

“De hecho hoy salimos a Guanajuato, a llevar el tercer documento para el Fiscal, Carlos Zamarripa para establecer la mesa de identificación”, dijo.

El vocero comentó que en caso de que no les vuelvan a dar respuesta, estarían haciendo llamado a los colectivos a manifestarse, pues es la única manera en la que les hacen caso.

“No consideramos que sea lo mejor, digamos por el tema de la contingencia, estar convocando al colectivo o solamente hacernos escuchar a través de marchas, pero la verdad es que al parecer es que les hemos estado hablando a oídos sordos a la gente de la F iscalía, eso nos preocupa bastante, que no puedan dar siquiera una explicación a medias”, refirió.

Señaló que la única información que tienen es la que les ha compartido la comisión Nacional de Búsqueda de Personas, sin embargo, también son muy pocos los datos que tienen, esto a pesar de que son un organismo al cual por ley se le tienen que proporcionar.

“A esa Fiscalía nos enfrentamos en Guanajuato, a una Fiscalía que no le entrega la información a la comisión nacional, una Fiscalía que no promulga su información o que no publica sus registros de fosas clandestinas”, indicó.