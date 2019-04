Exigen aclarar robos, aún sin denuncias

León.- Los robos a clientes de centros comerciales y restaurantes en León deben investigarse y aclararse con o sin denuncia de los afectados, pues se trata de un delito que se persigue de oficio en cualquier monto.

Pueden actuar de oficio, deben ir y pedir los videos, hay cámaras en los comercios y las que son parte del programa Escudo, y hacer una investigación para detener a los delincuentes. No es que, como no viniste a hacer la denuncia, pues yo no conozco, esa actitud es terrible, es como taparse los ojos y dejar de hacer tu trabajo, opinó la coordinadora de los diputados del Verde, Vanessa Sánchez Cordero.