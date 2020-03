Exigen apoyo a STNE para buscar a la maestra Guadalupe Barajas

Irapuato, Guanajuato.- Familiares, amigos, compañeros y conocidos de la maestra Guadalupe Barajas se manifiestan durante los Juegos Magisteriales de la SNTE.

Guadalupe Barajas Piña desapareció desde el sábado 29 de febrero, a las 10 de la mañana, en el municipio de Salvatierra, después de aparentemente tomar un camión urbano en dicho municipio.

Fue durante los Juegos Magisteriales que se realizaron la mañana de este viernes en el módulo COMUDAJ en Irapuato, que los manifestantes exigieron el apoyo de la SNTE para la búsqueda de la maestra de 27 años.

Los manifestantes asistieron a los Juegos Magisteriales que se realizan en Irapuato. Foto: staff AM.

Con pancartas, cartulinas con mensajes alusivos de apoyo y una lona con la fotografía de la maestra exhibían:

Para el SNTE somos un número más” nuestra compañera está desaparecida, “Queremos viva a Lupita”, ”Sin ella no estamos completas”.

Los manifestantes llegaron al evento sólo para exigir apoyo y no para entorpecerlo. Foto: staff AM.

En entrevista para AM, Javier Barajas, hermano de la maestra, dijo que la idea de manifestarse en dichos juegos magisteriales únicamente es para exigir el apoyo de todos y de ninguna manera entorpecer el evento de los profesores: “Nuestras presencia aquí es para exigir la búsqueda de mi hermana”.

Por otra parte informó que ha recibido apoyo de las autoridades estatales: “La Unidad Especializada de personas No Localizadas, que está en la región “C” están haciendo su trabajo, el fiscal licenciado Israel Aguado, nos atendió sin embargo no puedo dar información para no entorpecer la carpeta de investigación”.

Informó que la Fiscalía está por activar la alerta Alba, esperando a que esto ayude a dar con el paradero de su familiar, así mismo agradeció el apoyo del gobernador del estado de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, “nos recibió gente cercana al gobernador, y nos brindó todo su apoyo, así como la alcaldesa de Salvatierra, de donde es originaria mi hermana”.

Agregó que la escuela Guadalupe Victoria, donde trabaja su hermana, se ha unido con apoyo de alumnos, maestros y padres de familia los cuales han brindado ayuda incondicional.

Finalmente Javier dijo que llegarán hasta la últimas instancias para encontrar a su hermana, “vamos a llegar hasta donde podamos, hasta donde tope, tenemos riesgos como familia, pero no vamos a dejar a mi hermana sola”.

AM