Exigen apoyos para anexos

Guanajuato, Gto.- Integrantes de diversos centros de rehabilitación contra adicciones de todo el estado cerraron ayer las puertas del Palacio de Gobierno y de la Secretaría de Finanzas para no dejar entrar a los empleados, en protesta, dijeron, porque el Gobernador no les ha dado respuesta a sus peticiones.

Alrededor de 100 hombres y mujeres arribaron a la capital del estado desde las 5 de la mañana y antes de que abrieran las oficinas de ambas dependencias se postraron en las puertas para protestar y a su vez impedir el acceso.

La tensión se hizo presente en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, pues los manifestantes se metieron y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) arribaron para retomar el control desde adentro.

Después de un diálogo con los líderes de los anexos acordaron que 10 agentes estuvieran dentro de la instalaciones y que los inconformes se salieran para seguir con su protesta en la calle.

Sin embargo, con una sorpresiva respuesta de los antimotines de las Fuerzas Públicas del Estado lograron entrar por la fuerza a la Secretaría y retomaron el edificio.

En el forcejeo un joven resultó lesionado, ante la protesta airada de los manifestantes, quienes reclamaron que no se respetó el acuerdo de que solo 10 elementos permanecerían en las instalaciones.

Los integrantes de los anexos demandan la salida de la comisionada del programa Estatal de Adicciones del Gobierno del Estado, Rosa Elva Villalobos; y que se otorguen los permisos de uso de suelo para más de 100 centro de rehabilitación en el estado que integran el grupo “Fuerza Nacional”, encabezado por Nicolás Pérez.

“Queremos la renuncia de Rosa Elda Villalobos. Ella no nos reconoce, para ellos nosotros no existimos; para ellos los grupos de reintegración juvenil son los únicos que existen. Somos 110 grupos y hasta el momento se nos han dado tres permisos de usos de suelo y ocho factibilidades”, expresó Pérez.

El líder de los anexos dijo que no se moverían de ambas sedes hasta que el Gobernador los atienda.

Desalojan oficinas

Después casi 11 horas de plantón, poco antes de las 5 de la tarde los jóvenes de los centros de rehabilitación que habían permanecido al interior del edificio de la Secretaría de Finanzas durante el día, se salieron pacíficamente.

De esta forma, los policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado retomaron el control del mismo. Se reagruparon y se apostaron en la puerta de entrada y a lo largo de todos los barandales que dan a la calle, donde habían estado los jóvenes todo el día.

Ignoran sus demandas

Los dirigentes de los centros de rehabilitación advirtieron a las autoridades estatales desde hace mucho tiempo que estaban matando a internos y no les hicieron caso.

“Cuando llegamos a Irapuato anunciamos lo que pasaría, pero no nos hicieron caso. Y luego vinieron las ejecuciones”, afirmó uno de ellos, en referencia a la masacre del 1 de julio de 2020 en Irapuato, cuando fueron acribillados 27 jóvenes en un anexo.

Así se lo reclamaron a Víctor Aguirre Armenta, subprocurador de León de la Procuraduría de los Derechos Humanos que llegó a la 1 de la tarde a la manifestación en la Secretaría de Finanzas, junto con tres empleados de este órgano.

También le reclamaron que hicieron sus trámites para tener permisos de uso de suelo y tampoco se los concedieron a pesar de que cumplieron con todas las reglas.

El subprocurador les respondió que él no tenía facultades para atender estas peticiones, así que los invitó a presentar sus quejas en las oficinas de la Procuraduría de Derechos Humanos.

A esa hora también Baltazar Vilches, asesor de la Secretaría de Gobierno, informó a los dirigentes que podrían pasar a charlar con la Secretaria de Gobierno.

Ofrecen autoridades diálogo

Hay disposición al diálogo, aseguró la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, sobre las demandas de los integrantes de anexos en el Estado, quienes tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

“Estamos abiertos, lo más importante será sentarnos a platicar de manera directa para saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son los acuerdos que ellos consideran no han sido cumplidos y dar seguimiento a los que puedan ser viables”, señaló.

Dijo que hay peticiones que podrían revisarse y ser atendidas, sin embargo, aseguró que puede haber puntos que no son de competencias estatal y que por lo tanto no podrán retomarse.

Señaló que la posibilidad de diálogo y acercamiento seguirá abierta y habrá comunicación permanente con el fin de lograr acuerdos.