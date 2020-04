Exigen comerciantes del Centro les fijen horario para abrir sus negocios

Salamanca, Guanajuato.- Comerciantes del Centro Histórico se manifiestan en Presidencia Municipal porque exigen atención inmediata a su petición de abrir sus negocios debido a que no tienen ingresos por la contingencia de salud y la orden municipal de no operar establecimientos comerciales no esenciales.

El director de Fiscalización, José Agustín García Becerra, dijo que analizará las peticiones de los comerciantes quienes quieren un horario específico para abrir sus negocios y que el Municipio les dé alternativas para cuidar la salud de los clientes y su personal.

Ya el Municipio dispuso que una comisión de 5 personas sostenga un diálogo con comerciantes para dar atención a los inconformes.

Solicitan al Municipio les fijen un horario para abrir sus negocios y obtener ingresos. Foto: Roberto Godínez.

Algunos integrantes del ramo comercial creen que no obtendrán soluciones a sus problemas económicos por el cierre de sus negocios y se quejan de las constantes amenazas del Gobierno Municipal, encabezado por Beatriz Hernández Cruz, a través de Fiscalización Municipal de la clausura de sus negocios si no acatan la orden de salud.

AM