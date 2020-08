Exigen empresarios frenar ola homicida en León

El sector empresarial de León pide más coordinación a los tres niveles de gobierno para combatir la violencia

Observatorio Ciudadano solicita al Municipio apostar por la prevención con el rescate de los jóvenes leoneses

León.- El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) demandó que los tres niveles de gobierno se coordinen, de otra forma no podrán hacer nada para frenar la ola homicida que padece el municipio.

En cada nivel de autoridad se tiene cierta información que, si no se comparte y no se analiza de manera conjunta, no sirve de nada. Si la Policía Municipal no comparte la información que tiene sobre el narcomenudeo, por ejemplo, que son los que están más cerca de la población, en las calles, con la información del 911.

“Si no lo comparten con inteligencia estatal de procuración de justicia, la Fiscalía; si no hay una buena comunicación entre ellos, quitándose los orgullos y las jurisdicciones y trabajando en equipo, no va a haber resultados”, dijo el presidente del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano de León (OCL) solicitó que la Federación atienda los problemas de crimen organizado en la ciudad.

Lo que el Observatorio pide es la intervención inmediata de la Federación para atender este fenómeno imparable, incontrolable, de homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado”, opinó Rocío Naveja Oliva, presidenta del OCL.

“En el caso particular de León la gran apuesta se llama prevención, que vean la urgente necesidad de atender este llamado que niños, adolescentes, jóvenes, nos están haciendo a la sociedad en general, a los padres de familia, a los empresarios, a las organizaciones civiles, que están reclamando por ese abandono que está llevando a fortalecer las filas del ejército del crimen organizado”, afirmó.

MCMH