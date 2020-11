Exigen esclarecer crimen de Israel Vázquez

Familiares y periodistas sostuvieron emotivos encuentros con el fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala.

Guanajuato.- “Si pudiera regresar el tiempo para no ser periodista y salvar la vida de mi hermano, yo jamás hubiera querido ser periodista, porque él me seguía en todo lo que hacía. En esa parte sí me arrepiento”.

La confesión de Hugo, hermano de Israel Vázquez Rangel, el periodista asesinado el lunes en Salamanca, caló hondo entre la decenas de colegas que lo escuchaban.

Pero por otro lado me da mucho orgullo ser periodista porque los veo a todos ustedes, muchos conocidos, y siento su apoyo”, añadió Hugo, en medio de un emotivo silencio.

La reunión inicial de periodistas con el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa, se trasformó en un encuentro cara a cara con el dolor.

La indignación prevalecía en las preguntas que se realizaban en el auditorio José María Morelos de la Fiscalía, cuando de pronto todas las miradas se dirigieron hacia el acceso.

Marypaz, la hermana de Israel, con el fiscal Carlos Zamarripa. Foto: José Antonio Castro

La playera verde del Club León con el número 13 y el nombre Isra en el dorsal y una lona con la imagen del periodista asesinado quebraron el diálogo, impusieron el silencio.

Marypaz, la hermana mayor, que sostenía la lona en la que también se leía: “Orgullosamente Israel Vazquez Rangel, La Voz de Salamanca”, se acercó al fiscal Zamarripa.

Noreyma Castillo, prometida de Israel, con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala. Foto: José Antonio Castro

'Confío en usted, de verdad confío en usted'

Con los ojos cerrados y el rostro conmovido, se colocó frente al encargado de la procuración de justicia en Guanajuato.

Junto a ella, Noreyma Castillo sostenía la playera de “La Fiera”, que era de Israel, su prometido, y miraba al Fiscal.

Hugo, el hermano de la víctima, las acompañaba.

Primero habló Marypaz, quien agradeció a los periodistas presentes “el afecto, amor y cariño que le tuvieron a mi hermano, y que le están demostrado a la familia. Solo quiero pedir tranquilidad”.

Al voltear hacia Zamarripa, lo comprometió con una sola frase: “confío en usted, de verdad confío en usted”.

Noreyma habló después:

Fiscal, en el nombre de la familia de Israel, en el nombre de quienes todavía colaboramos en El Salmantino, le pedimos por favor que se haga justicia, y no sólo por Israel, porque no es él la primera víctima inocente a manos de gente irresponsable”.

Hugo, además de sumarse al voto de confianza para Zamarripa, pidió que no se haga uso político de esta situación.

Más tarde, en el encuentro con Luis Ernesto Ayala, recordó a su hermano.

Se paraba a las dos, tres o cinco de la mañana, arrancaba la moto y se pelaba para informar a las personas arriesgando su vida”, dijo Hugo.

“Si pusiera regresar el tiempo...’, dijo entonces.

“Justicia para Israel, Justicia para Israel”, clamaron unos 25 periodistas presentes, al terminar la reunión.

