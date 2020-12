Exigen familiares apoyo por desaparecidos

Celaya, Guanajuato.- Familiares de cuatro personas desaparecidas se manifestaron en la zona centro de Celaya ante la nula respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Con fotografías de sus familiares desaparecidos, unas 20 personas se reunieron en el cruce del bulevar Adolfo López Mateos con la calle Ignacio Allende para pegar y repartir información.

El grupo de personas caminó hasta el jardín principal para manifestarse afuera de la Presidencia Municipal donde exigían el respaldo de las autoridades municipales.

Los casos más recientes son de los primos hermanos, Luis Ramírez Vázquez y Ángel Ernesto Valencia Ramírez, quienes desaparecieron el pasado 5 de diciembre tras salir de una tienda departamental.

La madre de Ángel Ernesto, María Belén Ramírez García, relató que los jóvenes estudiantes de preparatoria eran ayudantes de albañilería de su esposo, y el día de su desaparición se trasladaron en una motocicleta a la tienda Italika.

“Nos enseñaron las cámaras de la tienda, llegaron a hacer el pago y no llevaban la moto, salieron y se fueron caminando hacia avenida Torres Landa y desaparecieron, no los volvimos a ver y no sabemos nada”, explicó.

La Fiscalía les argumentó que no hay ninguna línea de investigación debido a que las cámaras de videovigilancia de la zona no funcionan.

Luis Ramírez llevaba pantalón de mezclilla azul y camisa azul marino, mientras que Ángel Ernesto llevaba camisa roja, pantalón negro, ambos con zapatos de trabajo.

Por su parte, la joven Betzabé Aguilar Lendechy desapareció el 4 de noviembre pasado en Apaseo el Grande en un automóvil modelo Vento gris plata que era manejado por un conductor de Uber.

“Se pagaron sus teléfonos a las 2:37 de la tarde, no volvimos a tener comunicación, no hay avances, no han localizado al hombre, yo hablé con los de la plataforma y me dijeron que no me podían dar informes a mí, solo por medio de la vía legal, pero si ellos no hacen nada yo estoy maniatada”, aseguró la madre de la joven desaparecida.

“Según dicen que está activada la Alerta Alba, pero ya la busqué y no está, en la Fiscalía me dicen que sí, pero no. No tengo ninguna pista, ya fui a buscarla a Santa Rosa Jauregui y a otros lugares y nada, ya queremos una respuesta y que alguien se preocupe por toda la gente que está desaparecida”, afirmó.

Otra desaparecida es Marta Viridiana González Ramírez, de quien desde el 4 de julio se desconoce su paradero cuando salió a trabajar en Villagrán.

“La Fiscalía no nos dice nada, no nos informa nada, nos traen a vueltas y vueltas y es una desesperación muy grande, tiene una bebé de dos años que pregunta por ella, lo único que queremos es que nos hagan caso y nos los regresen ya”, dijo Lucía Ramírez, su madre.

La joven, que cumplió 20 años en septiembre, tiene como señas particulares un lunar en la mejilla izquierda, una cicatriz a la altura de la rodilla izquierda, y otra cicatriz de una quemada atrás de la oreja.

El grupo de manifestantes intentó entrar a la Presidencia Municipal pero policías impidieron su paso. Una representante ingresó a reunirse con personal de la secretaría del Ayuntamiento, quien le informó que los casos no son competencia del municipio.