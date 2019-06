Exigen identificación para vender boletos de camión; viajeros se sienten más seguros

Irapuato.- Desde el pasado sábado, presentar identificación oficial para viajar de Irapuato a cualquier destino es obligatorio, lo que ha ocasionado molestias a los usuarios, pero también una sensación de seguridad, señaló Gonzalo Humberto Candelaria Dawe, subdirector de la División Irapuato de Flecha Amarilla.

Enfatizó que el pasado viernes la empresa informó esta medida federal a todas las centrales de autobuses, en la que se requiere presentar credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla de servicio militar para viajar.

Refirió que habrá cierta tolerancia con estudiantes y personas que no cuenten con alguno de los documentos solicitados, pero de cualquier manera tendrán que presentar una credencial de su institución educativa, del IMSS o de algún apoyo social que reciban.

En todas las estaciones de la central de Irapuato, ya se puede observar un cartel en el que se informa de esta medida, que es el mismo que ha circulado en redes sociales.

Los clientes al principio lo tomaron mal, porque nunca se les había pedido, se sienten un poco agredidos en esa parte, pero es una situación de responsabilidad federal", comentó.

¿Por qué se tomó esta medida?

Candelaria Dawe comentó que es durante los fines de semana cuando se detectó que más migrantes buscaban trasladarse desde la central camionera de Irapuato a otros destinos, principalmente provenientes del municipio de Celaya.

Agregó que la medida podrá ser más flexible para las personas que se trasladan de la Central De Autobuses de Irapuato hacia alguna comunidad rural, aunque cuidarán que todo se haga bajo los lineamientos planteados por el Gobierno Federal, para evitar multas.

"Es una instrucción que debemos acatar, no es nada malo, no vamos a negar el viaje, pero si llegas a otra ciudad te la van a pedir también, lo informamos para que los clientes no estén inconformes", finalizó.