Exigen justicia a un año de la muerte de 4 jovencitas en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- "Dinero no queremos, ni con todo el dinero del mundo me van a regresar a mis dos hijas, porque eran las únicas dos hijas que tenía. ¡Yo no quiero dinero, quiero justicia!", exigió Rosa Delia, mamá de las hermanas Rosa Isela y Juana Michel, dos de las cuatro jovencitas que hace un año perdieron la vida tras ser arrolladas por una camioneta mientras viajaban en una motocicleta.

Hoy se cumplió un año de la tragedia que enlutó a Cuerámaro y sobre el bulevar Prolongación Pípila, justo en donde las menores quedaron sin vida, se edificó un altar en su honor.

Hoy se llenó de flores y en honor de las cuatro víctimas, rezaron un rosario, que concluyó con una marcha con pancartas y fotografías de Teresa, Zicry y las hermanas Rosa Isela y Juana Michel.

Durante el recorrido que cruzó la cabecera municipal de Cuerámaro y que concluyó en el panteón municipal en donde descansan las cuatro jovencitas, familiares y amigos, gritaban e imploraban justicia, así como echaban porras a cada una.

Suspenden audiencia

Sobre el proceso legal en contra del menor responsable, identificado como Juan de Dios, Rosa Delia, dijo que ayer la audiencia en los juzgados de menores en la ciudad de León se suspendió porque uno de los peritos que aportaría pruebas no asistió, argumentando que tiene Coronavirus.

Pero para mí nos están dando largas y nos están viendo la cara, no avanzamos, el gobierno solamente nos está dando atole con el dedo. Ayer al terminar la audiencia, salió (el acusado) con su mamá y su papá burlándose, porque además tiene el beneficio de llevar el caso desde su casa, con arraigo domiciliario", demandó la mamá de dos de las víctimas.

Pidió a las autoridades que hagan bien su trabajo, pues aseguró que el caso va muy lento porque hay dinero de promedio: "es una importancia me las arrebataron de repente".

Piden reclasificación de delito

Los padres de las cuatro menores piden que el delito sea reclasificado como multihomicidio doloso, no culposo, pues afirman que lo hizo de manera intencional, ya que las arrastró más de 15 metros.

Cuando los paramédicos me enseñaron el rostro de mi hija Michel, yo perdí el conocimiento, me desmayé, me llevaron a la clínica, pero cuando me comentaron que había sido el hijo del director, Juan de Dios, me puse muy mal", agregó Rosa Delia.

Demandaron que los padres nunca han tenido el acercamiento de la alcaldesa, Ana Bueno, mucho menos apoyo económico: "lo único que hace es aventarnos a los estatales, intimidarnos".

Inclusive, antes de iniciar la marcha ubicaron entre unos sembradíos a policías del Mando Único tomando fotografías a las familias en una camioneta patrulla y una motopatrulla.

HLL