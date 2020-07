Exigen justicia para Michelle 

León.- Trabajadores del Hospital De Especialidades Pediátrico de León se manifestaron para exigir justicia por la detención de Michelle, un enfermero que labora en este hospital y que fue arrestado presuntamente de manera arbitraria por elementos de la policía municipal.

Minutos después de la 1:00 de la tarde, alrededor de 20 personas, entre hombres y mujeres, se plantaron afuera del hospital acompañados de carteles en los que pedían condiciones dignas, más seguridad y que la presunta detención arbitraria de Michelle no quede impune.

Michelle fue detenido la madrugada del jueves por policías municipales, que lo trasladaron a la delegación norte de CEPOL en León.

Las versiones de los hechos son contradictorias. Los compañeros y familiares del enfermero coinciden en que varias unidades de la policía de León llegaron al hospital acompañando a unas personas que solicitaban atención médica.

Sin embargo, el paciente ya había fallecido y al informarle esto a los familiares, comenzaron a agredir a Michelle. Después intervinieron varios policías, que supuestamente lo golpearon.

Por su parte, el gobierno municipal afirma que Michelle discutió con los familiares y después insultó a los policías, por lo que fue arrestado.

“Yo doy fe de que el señor llegó sin signos vitales aquí a la unidad, se han manejado muchas versiones, pero el señor llegó sin signos vitales aquí. De hecho, cuando se pidió que se pasara al área de choque el señor ya tenía muchos datos de haber pasado un tiempo importante de que ya no tenía signos de vida. El señor tenía relajación de esfínteres, tenía rigidez y tenía midriasis ocular”, dijo un testigo.

La manifestación fue pacífica y duró alrededor de 20 minutos, después los trabajadores regresaron a sus labores. El director del hospital, Raúl Rojas salió para presionar a los trabajadores para que no se manifestaran, aunque regresó al edificio al observar la llegada de la prensa.

No somos los malos, adentro hacemos un trabajo increíble. La responsabilidad de cuidarnos es de todos, no estamos en contra de nadie y nosotros queremos ayudar, no es justo que le pase esto a nuestros compañeros”, relató una trabajadora.