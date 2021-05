Exigen líderes taxistas que se investigue a fondo muerte de Brandon

León, Guanajuato.- Líderes de taxistas demandan a las autoridades que se investigue a fondo la muerte del joven Brandon Velázquez y se tenga un mayor control y un registro de operadores de taxis tradicionales y ejecutivos.

El líder de la CROC-SIRTA en el Estado, Antonio Hernández Navarro, reconoció que falta orden y control en los operadores de taxis, pues muchos de ellos cometen ilícitos en un sitio o central obrera y se van a otra.

He propuesto que se tenga un sistema de registro de datos de todos los operadores; hay un relajo en todo esto, y las autoridades deben tener un mayor control sobre todo esto y sancionar a los responsables. Hay mucha impunidad”, añadió el líder

Por su parte el presidente de la Alianza Plus de Taxistas en Guanajuato, José Luis Guerrero Mendoza, señaló que el taxi que recogió a Brandon de un antro, con número LE-2359, debe ser investigado a fondo.

“No metemos las manos por nadie. Muchos taxis no están afiliados en centrales obreras o sitios, sino que son concesiones a particulares y es donde está el problema, y se tiene que aplicar todo el peso de la ley”, opinó.

Señaló que algunas centrales obreras han propuesto la creación hasta de listas negras para tener nombres de operadores que cometen delitos contra pasajeros, o se llevan el carro con todo y liquidación.

“Exhortamos a los ciudadanos a tomar taxis seguros, tanto verdes como de ejecutivos; muchos de ellos, sobre todo ejecutivos, son piratas que ofrecen servicios en carros particulares; exigir que todos los verdes tengan su número económico y el operador su identificación”, señaló José Luis Guerrero.

Apuntó que es más fácil encontrar carros piratas ejecutivos que verdes.

“Son multas económicas hasta de 60 mil pesos y hasta prisión a quien traiga un pirata; las autoridades deben actuar con más severidad y no meteremos las manos por quien cometa un ilícito”, señaló Mendoza Guerrero.

Por su parte el líder de Sitio Insurgentes, Pascual Gutiérrez, afiliado a la Alianza Plus, dijo que las autoridades deben esclarecer los hechos y actuar con severidad contra taxistas que no cumplan con la ley, que señala que deben traer su tarjetón de identidad, placas y número económico.

“Hay muchas personas que se pasan de un taxi a otro tras cometer delitos, pero en este caso se tiene identificado el taxi y se debe actuar con todo el rigor de la Ley”, añadió.