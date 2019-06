Exigen pensionados del IMSS su derecho a buena salud

Irapuato.- Una atención digna, retiro de privilegios excesivos a trabajadores y pensionados, así como la correcta aplicación del recurso, fue lo que se exigió en una manifestación pacífica.

A las 11 de la mañana de este lunes, alrededor de 100 miembros de la Asociación de Derechohabientes y Pensionados del Estado de Guanajuato se manifestaron en las instalaciones de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Irapuato, exigiendo su derecho a una buena salud.

Hay personas en el suelo y hay gente que lleva meses esperando un estudio o se transferida a la clínica en León, Guanajuato, eso no es posible, sabemos que hay muchas carencias eso no es de ahorita, pero no es pretexto para que no hagan bien su trabajo", señaló.