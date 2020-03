Exigen se active Protocolo Alba por desaparición de maestra Lupita

León, Guanajuato.- Colectivos feministas y maestros del estado de Guanajuato exigen la localización con vida de Guadalupe Barajas Piña, una docente que desapareció desde hace 10 días. Demandan de inmediato el protocolo Alba y no haya “simulaciones” en el caso.

La maestra Lupita, como le llama sus seres queridos, desapareció el 28 de febrero del 2020, cuando visitaba a sus padres en Salvatierra.

Me dijo que iba a comprar algo para almorzar. Antes yo había salido a misa con su papá y más tarde salió su esposo con su hija a un ensayo de escaramuzas, quedándose ella en casa. Le contesté que yo pasaba por unas tortas que ella había encargado. Cuelgo y ya no supe más. Le habló a su esposo más o menos a las 10:30 para decirle que ya estaban las tortas listas y a partir de ahí ya no supimos nada”, relató la mamá de la maestra Lupita.