Exigen se reanuden hemodiálisis en Celaya; IMSS asegura que los quejosos son minoría

Celaya.- Familiares y pacientes del servicio de hemodiálisis se volvieron a manifestar afuera del Hospital General de Zona número 4 para que el servicio se reanude en Celaya ante presuntas deficiencias en la clínica subrogada en Querétaro; el IMSS lo niega y aseguró que la clínica en Celaya incumplió con medidas.

Unas 40 personas, entre familiares y pacientes, exigieron afuera del seguro social de Celaya que sus sesiones de hemodiálisis se volvieran a dar en el Centro de Especialidades Médicas de Celaya.

Mi hermana está internada, ella se hizo su tratamiento el miércoles de la semana pasada y allá en la clínica le jalaron el catéter y en la noche sintió que se le salió el catéter, no ha recibido hemodiálisis porque está hinchada”, afirmó Jesús Torres, quien también es paciente.

La semana pasada, varios pacientes y familiares también se manifestaron después de conocer que las sesiones de hemodiálisis serían en Querétaro, situación que implicaría más gastos de traslado ya que la mayoría son comunidades de Celaya y municipios de la región.

No nos trataron bien, no hay higiene, hay poco personal. Nos dieron poquitos viáticos para el viaje pero aparte tengo que tomar taxi de la central a la clínica y me cobra 150 por cada viaje ”, señaló Guadalupe Aboytes, paciente originaria de Comonfort.