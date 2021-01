Exigen telefonistas de Irapuato y Salamanca mejores condiciones laborales

Irapuato.- Integrantes del sindicato de telefonistas de Irapuato sección 20 realizaron una ‘Falta Colectiva’, con la finalidad de exigir que se abran vacantes, además, piden los surtan de insumos y vehículos para seguir brindando servicio a la ciudadanía.

Juan Carlos Ramos Torres, secretario de la Sección 20, comentó que el sindicato se sumó a la falta colectiva a nivel nacional, pues solicitan la solución a problemas que tienen pendientes desde 2019.

Principalmente tenemos el tema de la agenda laboral, no tenemos insumos, no tenemos vehículos, no tenemos la tecnología que ahorita requieren los clientes”, dijo.