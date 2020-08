Exigen telefonistas que no les modifiquen su jubilación

Irapuato.- Integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) de Irapuato se manifestaron porque están en desacuerdo con los cambios que se harán en el proceso de jubilación.

Juan Carlos Ramos Torres, secretario general de la sección 20, comentó que la manifestación fue porque la empresa se negaba a negociar la revisión de salarios y solucionar el tema del dinero que se gasta en los jubilados.

Este año tenemos el tema contractual desde abril, se ha pospuesto en abril y junio, y hasta hoy 19 de agosto se tenía la fecha para el emplazamiento a huelga, sin embargo la empresa no quiere abrirse para el diálogo. Nosotros sí estamos dispuestos a tratar de solucionar este problema, sin embargo hasta ayer no hubo respuesta”, dijo.

Mencionó que la instrucción de la manifestación es a nivel nacional y esperan que se pueda dar una prórroga para que puedan negociar, y en caso de que esto no suceda harían una huelga.

No deseamos afectar las telecomunicaciones, ni a los clientes, pero bueno tampoco vamos a dejar que atropellen nuestros derechos sindicales que con tanto esfuerzo y con tantos años hemos tenido, no permitiremos que nuestros contratos se mutilen de esta manera”, dijo.

Explicó que desde el 2009 han habido cambios en la jubilación, pues hasta ese año las personas podían jubilarse a partir de 31 años laborando en la empresa, los cambios comenzaron con los trabajadores que entraron a laborar a la empresa en ese mismo año pues estos se tendrían que jubilar con 35 años de servicio, pero hasta los 65 de edad.

De alguna manera nosotros hemos tratado de abrirnos y decir bueno, comprendemos la situación económica de todas las empresas y no nada más de Teléfonos de México, sin embargo, de eso a que se negocie o que se quite la jubilación, no estamos de acuerdo a soltarla, vamos a hacer lo que sea necesario”, concluyó.