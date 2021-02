Experto recomienda medidas para evitar contagios de COVID al volver a clases

León.- ¿Para cuándo el regreso a las escuelas?, cuestionó el director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), Juan Luís Mosqueda Gómez, quien además hizo recomendaciones importantes para ir planeando un regreso presencial a las aulas en Guanajuato.

A través de sus redes sociales, el doctor Mosqueda recomendó que debe planearse el regreso de los estudiantes a las escuelas bajo la nueva normalidad.

No se trata de volver un día a las aulas nomás así, como era todo antes, tiene que haber cambios y debemos irlos preparando; a veces creo que seguimos esperando volver a la ‘normalidad’, debemos entender que eso ya no ocurrirá, tenemos que aprender y cambiar”.

En entrevista para AM, el director de la institución médica enmarcó su postura con tres indicaciones específicas para evitar la transmisión del COVID y el eventual regreso a los salones: portar todos el cubrebocas, mantener el distanciamiento social y la ventilación permanente de todos los espacios.

Está claro que si solo nos guiamos por la disminución de casos, al regresar los alumnos, los casos subirán, además hay que considerar que falta mucho para que los menores de edad entren en el esquema de vacunación, aún no hay biológico probado en niños”, explicó.

Precisó que lo más importante es centrar los esfuerzos en dos mecanismos de transmisión del virus: el de gotas grandes que es cuando la persona habla, tose o estornuda y el de aerosoles, que sucede cuando las partículas del virus se acumulan en espacios cerrados y poco ventilados, esto sucede cuando se satura el ambiente.

Debemos olvidar la transmisión del COVID por contacto, eso es prácticamente irrelevante para el SARS-CoV-2, ese miedo permanente hacia las superficies es algo que ya debemos ir superando, puede ser complementario para evitar el contagio pero está comprobado que la prevención está en otro enfoque”, agregó.

¿Cómo evitar contagios?

El doctor Mosqueda propone que para evitar la exposición al virus por gotas grandes se use en todo momento la mascarilla y careta, además de mantener la distancia en las aulas de un metro y medio por cada estudiante, es decir, planificar asistencias escalonadas a la escuela o dividir los grupos.

Y para el mecanismo de transmisión por aerosoles, recomienda principalmente tener ventilados de forma constante todos los espacios de las escuelas, oficinas y direcciones; al igual que implementar medidores de dióxido de carbono para evitar la saturación del ambiente, con esto se asegura un lugar ventilado.

Yo recomiendo que los espacios cerrados deben de mantenerse con un nivel de dióxido de carbono no más 750 partes por millón (ppm), y eso se logra limitando el número de niños, abriendo puertas y ventanas, haciendo más ventanas si es necesario y haciendo clases cortas con periodos de receso entre ellas para ventilar”, enfatizó.

“Estas recomendaciones aplican para cualquier lugar, no solo las escuelas y es algo que mucha gente aún no ha entendido, por más que uses cubrebocas y estés alejado de los demás, si duras mucho tiempo en un espacio cerrado de todos modos te puedes contagiar, por eso la importancia de mantener la ventilación”, concluyó Mosqueda Gómez.

