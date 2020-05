Explica senadora Malú Mícher descuido durante reunión virtual

En la reunión virtual del Senado con el Gobernador del Banco de México en un descuido la senadora leonesa por Morena, Malú Mícher, mostró el torso desnudo.

Comparto con ustedes este texto, agradezco sinceramente todas y cada una de las muestras de cariño y solidaridad. Por el respeto a la dignidad de todas las mujeres y las niñas. pic.twitter.com/lJEcX9qx0S — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) May 29, 2020

La política compartió un texto para referirse al desafortunado incidente en un lapso de la comparecencia virtual de Alejandro Díaz de León, el jueves 28 de mayo.

“Quiero ofrecer una disculpa a legisladores, al propio Gobernador del Banco de México y a los medios de comunicación que seguían en vivo la transmisión porque al tratarse de una sesión formal parlamentaria, toda persona que en ella participa debe guardar ciertas normas de respeto y conducta para asegurar que esas sesiones virtuales puedan conducirse apropiadamente.

No domino las nuevas formas tecnológicas de comunicación a distancia, lo cual en ocasiones ha jugado en mi contra, como en esta ocasión”, lamentó.

Sin darse cuenta la Senadora dejó la cámara de su computadora encendida mientras se cambiaba de ropa, apareciendo a cuadro el torso desnudo. Se percató del error por una llamada de los senadores Alejandro Armenta Mier y Ovidio Peralta.

“Como siempre lo he dicho desde mi convicción feminista, las mujeres no tenemos por qué avergonzarnos de nuestro cuerpo. Soy una mujer de 66 años que ha amamantado a cuatro hijos… Soy una mujer que no se avergüenza de su cuerpo, sino que lo quiere y lo cuida.

Soy Malú Mícher y no me avergüenza haber mostrado por accidente una parte de mi intimidad, porque justo la idea de que una mujer es ‘sólo su cuerpo’ es lo que ha permitido y fomentado la cosificación femenina contra la que he luchado siempre”. Pidió a medios y actores políticos abordar el accidente en su justa proporción.

Como legisladora “los actos o eventos públicos en los que participa son de interés general, la distribución, publicación, reproducción y exposición de las imágenes del incidente de ninguna forma son de interés público. Por ello me reservo el derecho a actuar en contra de las personas físicas o morales que las difundan”, agregó.

Agradeció al senador Ricardo Monreal, a su equipo de trabajo, al equipo de Comunicación del Senado y a su Grupo Parlamentario, el apoyo inmediato.

Actores políticos y ciudadanos se solidarizaron en redes con la Senadora leonesa.

AM