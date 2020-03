Explora, Parque Hidalgo, Metropolitano y otros espacios cierran por COVID-19

León.- Debido a la pandemia del COVID-19 el Centro de Ciencias Explora cerrará temporalmente las actividades, hasta nuevo aviso de las autoridades de salud. Plazas de la Ciudadanía, el Parque Hidalgo y el Metropolitano también anunciaron cierres.

A través de redes sociales, el centro de ciencia y tecnología informó a los ciudadanos que cerrarán.

Para Explora es primordial salvaguardar la salud y seguridad de nuestros visitantes y nuestro equipo de trabajo, por ello hemos decidido suspender temporalmente la operación del centro de ciencias con el fin de contribuir a prevenir la propagación del Covid-19”, señalaron.

Asimismo, no se especificó si el Parque de Explora también cerrará temporalmente, AM consultó esta semana al Patronato de la Feria quienes son los encargados de dicha área; sin embargo no hubo respuesta.

Parque Hidalgo y Plazas de la Ciudadanía también

El Municipio de León también informó que otros sitios de esparcimiento y parques públicos cerrarán temporalmente para evitar aglomeraciones en los lugares.

La Dirección de Obra Público informó que las áreas de juegos, mesas y ejercitadores de Parque Hidalgo serán acordonadas de manera provisional, aunque señalaron que el espacio para caminar o pasear permanecerán abiertos.

En el caso del Parque Metropolitano de León informaron que fueron deshabilitadas las zonas de convivencia y algunas áreas deportivas, aunque este sigue abierto a quienes deseen ir a pasear o correr.

Las Plazas de la Ciudadanía y Centros Comunitarios también suspendieron cursos, talleres, deportivas y toda aquella actividad presencial, informó la Dirección de Desarrollo Social y Humano.

También, la Comisión Municipal del Deporte (Comude) mencionó que todas las clases de las escuelas de las ocho unidades deportivas de la ciudad serán canceladas.

