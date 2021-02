Se adentra al 'eterno retorno' de la tierra con sus esculturas

Irapuato.- 'Arqueología interior, La tierra: el eterno retorno', es la nueva exposición del artista Julio Sahagún Sánchez, que está disponible en el Museo de la Ciudad del 18 de febrero al 26 de marzo de 2021.

La obra consta de 12 conjuntos escultóricos de diferentes dimensiones, que fueron realizadas entre 2019 y 2021, y que muestran el descubrimiento de diversas piezas antiguas o que pueden enlazarse a otras civilizaciones, e incluso, con la gente del mismo entorno de quienes acudan a disfrutarla.

El artista, nacido en Irapuato y radicado en Guanajuato capital, contó que esta exposición surgió como una actividad lúdica y repleta de imaginación, proceso que le resultó divertido y que hoy comparte con los irapuatenses que quieran cuestionar la existencia de estas piezas.

Dejé el barro una temporada, no demasiado, pero a través de ese proceso de juego que inició en mayo de 2019, una cosa fue llevando a la otra y me fui dando cuenta que parte del proceso incluye cierto descubrimiento de las piezas, aunque yo las esté haciendo, porque no determino propiamente que es lo que quiero hacer y luego lo hago, más bien jugando van saliendo las cosas”, refirió.