Extienden comodato del Mercado de la Fresa hasta el término de la administración

Irapuato.- Integrantes del Ayuntamiento de Irapuato aprobaron extender el comodato celebrado con la Asociación del Mercado de la Capital Mundial de la Fresa hasta el término de la actual administración pública.

En junio de 2018, el Municipio celebró un primer comodato con la Asociación, con vigencia de 1 año a partir de la entrega formal y material del inmueble, ubicado en la carretera federal Irapuato-Abasolo.

En el mes de septiembre de 2019, la dirección de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor del municipio de Irapuato entregó formalmente el inmueble, y a partir de esta fecha comenzó la vigencia del primer contrato de comodato.

Fue en agosto de 2020 cuando el representante de la Asociación del Mercado de la Capital Mundial de la Fresa, Jaime Arredondo Salazar, solicitó la ampliación de la vigencia del contrato de comodato, de 1 a 10 años.

Sin embargo, se emitió un dictamen para determinar que dicho contrato tendría vigencia hasta la finalización de la administración en curso, en octubre de 2021, y no a 10 años como se había solicitado, pero con opción a poder prorrogarse en las siguientes administraciones públicas.

Jaime Arredondo Salazar, representante de la Asociación del Mercado de la Capital Mundial de la Fresa, indicó que buscarán un nuevo acercamiento con el Gobierno de Irapuato, pues quieren que se les apruebe el comodato por un periodo mínimo de 5 años.

Destacó que durante la mañana de este martes, las autoridades municipales no les informaron todavía los términos de la aprobación de la extensión del contrato de comodato, sin embargo, comentó que los desanima que se haya aprobado otra vez por un año nada más.

Está crítico, yo creo que no lo vamos a aceptar, de por si la gente anda muy desanimada porque no nos dan el comodato (...) no nos han avisado, estábamos esperando el comodato mínimo por 5 años”, enfatizó.