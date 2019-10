Extorsiones llegan a la red para no publicar packs.- Diputada

Celaya.- Las extorsiones en Celaya y en la entidad han llegado a tal grado que se han identificado casos en donde se exige dinero a mujeres para no difundir imágenes de contenido sexual o erótico.

Así lo reveló la diputada local, Libia Dennise García Muñoz Ledo quien afirmó que a raíz de que se reformó el código penal para castigar la violencia digital en mayo pasado, sirvió para visualizar decenas de casos y detalló que a través de redes sociales a diario le reportan hasta cinco casos diferentes.

En algunos casos están siendo extorsionadas que les piden dinero para no difundir estos contenidos y por supuesto tienen miedo e incluso han accedido a dar este dinero para no compartir estos contenidos”

Ayer, la legisladora local en compañía de la activista Olimpia Coral Melo iniciaron las jornadas de prevención contra la violencia digital con jóvenes en la Universidad Latina de México.

Estas jornadas, que se realizarán en varios municipios del estado, iniciaron en Celaya ya que es la ciudad con más casos.

Libia García señaló que se tienen detectados alrededor de 250 sitios de explotación digital en donde se comparten imágenes de contenido sexual o erótico, sin consentimiento de la persona o víctima.

El 80% de estos sitios se tiene detectado que están en Celaya pero hasta el momento no se han detectado las causas por las que esta región concentra la mayor cantidad de casos.

La legisladora señaló que en ocasiones las víctimas no están preparadas para realizar la denuncia por lo que reciben un acompañamiento psicológico y apoyo jurídico para que en caso de estar listar acompañarlas a realizar la denuncia.

Las mujeres que son víctimas de violencia digital no son culpables y no están solas, personalmente he recibido denuncias en mi página en donde canalizados las denuncias y las acompañamos"