Extranjeros roban miles de pesos a personas de la tercera edad

León.- Personas de la tercera edad se han visto vulnerables ante una pareja de asaltantes que aparentemente son extranjeros.

Una de las víctimas platicó que la mujer dijo ser originaria de Costa Rica, el hombre aunque tenía otro acento, no pudo reconocerlo.

La última víctima a la que robaron, fue una mujer de aproximadamente 60 años de edad, a quien convencieron de que les “prestara” dinero para hacer válido un premio mayor de Melate.

Le robaron 39 mil pesos en efectivo y 150 mil en joyas. La víctima al contarle a sus vecinos, tres más le dijeron que también sufrieron de un robo similar; otros no lograron caer.

La semana pasada, una mujer de 60 años, salió a la tienda con su mascota y fue interceptada por una mujer con aparente acento extranjero.

Que un taxi la dejó ahí y le robó 20 dólares, preguntó por las oficinas de Migración, me dijo que no sabían dónde estaba, muy convincente me pidió ayuda”, recordó la víctima.

Sin embargo, en unos videos que fueron obtenidos por a.m/Al Día, se ve cuando la joven bajó de una camioneta Town Country blanca y en pocos segundos se acercó a la víctima.

LLEGA CÓMPLICE

Minutos después, un hombre con otro acento, se acercó a la víctima y la mujer que de origen Costarricense.

Después de un par de minutos, un tercer hombre apareció haciéndose pasar por ingeniero y fue quien se ofreció a cobrar el melate.

Es ahí donde caes, te piden que seas aval de ella porque no tiene documentos para identificarse y poder cobrar su premio. Te piden que los ayudes, ella me dijo que no conocía al hombre y que no la dejara sola. Me pidió que fuera el otro aval con joyas y dinero, que porque según en la oficina de Melate en cuanto las veas, las regresan(las joyas), ella siempre fingió no saber dónde está”, detalló la mujer.