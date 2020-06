Extraordinario que Guanajuato registró 3 asesinatos el lunes: AMLO

León, Guanajuato.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que de los 66 asesinatos que se registraron este lunes en todo el país, sólo tres ocurrieron en Guanajuato, lo que es un dato “extraordinario que tenía mucho que no se veía”.

¿Quieren que les diga cuál fue el dato fuera de lo normal, de lo extraordinario? Que de los 66 homicidios sólo tres se registraron en Guanajuato, algo que tenía tiempo no se veía, eso diario”, dijo el Presidente en su conferencia matutina de hoy.

López Obrador afirmó que para disminuir los índices de violencia en el país es fundamental que los gobernadores se “levanten temprano” y asistan a las reuniones diarias con el gabinete de seguridad. AMLO agregó que los mandatarios no deben delegar esa tarea.

Estos gobernadores que no se levantan temprano, o sea, con todo respeto, y lo que hacen es que delegan, pero nos consta que el gobernador de Tlaxcala, el gobernador de Chiapas, el gobernador de Campeche, el gobernador de Tabasco, diario sobre el tema. Y esto ayuda mucho, porque sumamos esfuerzos. Son policías municipales, policías estatales y las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional así, juntos, para garantizar la paz y la tranquilidad, para darle seguridad a los ciudadanos, que ese es nuestro trabajo, independientemente de qué partido venimos, ya estando en el gobierno tenemos que actuar de manera conjunta”, declaró.

El presidente insistió en que la reunión de los gobernadores del PAN en Dolores Hidalgo, Guanajuato, es un tema político y buscan culpar a la Federación de no estar haciendo las cosas bien.

“Esto de que los gobernadores del PAN se reúnen, pues es legítimo, pero desde luego tiene un proceso electoral, vienen las elecciones y quieren echarle la culpa al Gobierno Federal, y ahora sí que como diría el clásico del panismo ¿y yo por qué?"

Si ellos no están haciendo bien las cosas, si dicen que no les alcanza el presupuesto, pues que apliquen medidas de austeridad. De esos que se reunieron, todavía tienen los aviones privados y están contratando deuda, y siguen gastando como si viviésemos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no se aprietan el cinturón”.