FIG 2019 contradice a SSPL: Sí se acataron lineamientos de PC

León.- El presidente del Festival Internacional del Globo 2019, Abraham Rocha, aseguró que el FIG ha seguido todos las recomendaciones y lineamientos de Protección Civil, por lo que negó que el evento haya registrado un sobrecupo en sus primeros dos días de actividades.

Rocha Moreno lamentó el accidente que sufrió que una joven de 22 años la noche de ayer durante la presentación del artista Martin Garrix y enfatizó en que el hecho no fue provocado por algún descuido de la producción del evento, tal y como lo han referido las autoridades municipales.

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública de León afirmó que los organizadores del FIG incumplieron con la solicitud de guardar una distancia de 10 metros entre la valla de seguridad y el público, ya que solo se aplicaron dos metros. Acusación de fue negada por Rocha Moreno

El presidente del Consejo Directivo del FIG, insistió en que ni la zona de campamentos, el concierto o el área de despegue hayan tenido un sobrecupo de personas. Explicó que, si de último minuto habilitaron nuevos espacios para pernoctar, es debido a que los campistas no respetan las instrucciones que emiten las autoridades.

“Cuando los muchachos llegan, en muchas ocasiones no siguen las indicaciones para el acomodo de las casas de campaña y esa zona como la de los globos tiene un rayado y conforme se fue haciendo más tarde, se dejó de respetar ese rayado y pues no se pudieron respetar los espacios que iban a ser destinados para el resto de las personas. Posteriormente comenzó el concierto y una vez que terminó esto implicó que hubiera personas que no tenían un lugar asignado y acudieron a que se les acomodará y para no estar de último momento reubicando personas, se tomó la decisión de habilitarles una zona de amortiguamiento”, expreso.