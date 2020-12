FRENAA pide a leoneses no pagar impuestos para renegociar el Pacto Fiscal

León, Guanajuato.- Este domingo se reunieron en el Arco de la Calzada integrantes del Frente Nacional Anti AMLO para discutir las nuevas acciones de protesta como el paro económico nacional y la separación de Guanajuato del Pacto Fiscal.

Con la asistencia de más de 130 personas y una caravana vehicular de aproximadamente 30 autos, Frena León se congregó en la Calzada, donde expusieron las acciones llevadas a cabo el jueves pasado en la Capital guanajuatense.

Según se comunicó, la representación del frente en Guanajuato entregó un oficio en Palacio de Gobierno y en el Congreso Estatal, donde se expresa el apoyo al Gobernador y legisladores para exigir a la Federación una renegociación del Convenio Nacional de Coordinación Fiscal o de lo contrario retirarse como entidad del mismo.

Respecto al paro económico, Rosy Lozano, quien es organizadora del frente leonés, comentó que se estará invitando a la ciudadanía para dejar de llevar los impuestos de León y del Estado a la Federación, pero dentro del marco legal y sin que esta acción conlleve a un acto ilícito.

Podemos empezar a sacrificar un poco de lo mucho que nos quitan, por ejemplo, consumir lo menos posible de gasolina, bajar nuestros consumos de luz, consumir nuestros insumos y alimentos en mercados locales, incentivar nuestra propia economía como ciudad y Estado. Esto más bien se trata de no generar impuestos, no es que no los paguemos, todo se hace por la vía legal”, agregó la organizadora.