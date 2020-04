Fabrica C4 su arco sanitizante, funciona con ozono y agua

León, Guanajuato.- El Centro Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4) instaló su propio arco sanitizante con herramientas que tenían en el propio centro y gastos mínimos, esto como medida preventiva para proteger a sus colaboradores.

A través de un video difundido en redes sociales el director del C4, Víctor Aguirre, explicó que esta medida también tiene como finalidad no afectar las operaciones rutinarias que tiene el centro, esto debido a su atención en temas de seguridad las 24 horas.

El arco creado por personal de C4 tiene una estructura metálica tomada de un servidor viejo que ya se tenía en desuso, por lo que quitaron lo aparatos internos y dejaron el armazón.

Para esto el C4 adquirió un generador de ozono, debido a que esta sustancia es un desinfectante y un oxidante natural, la idea es que luego de la generación de ozono con el aparato el producto se mezcle con agua natural y a través de una bomba alimentar la solución al arco.

Otra de las adecuaciones, por la parte de adentro es pequeñas espreas en donde están mandando la solución para desinfectar la ropa, es un nivel de neblina no de rocío para que pueda ser lo mínimo invasivo para la persona, o sea para que no se moje su ropa, que no salga mojado pero que pueda hacer la acción desinfectante”, señaló.