'Fallas en el sistema' obligan a pasar horas y hasta días en el IMSS para hacer algún trámite

León, Guanajuato.- Para trámites de jubilaciones, pensiones o incapacidades, los derechohabientes leoneses del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deben pasar un calvario de horas o hasta días de espera.

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 los trámites para prestaciones en las clínicas del IMSS se han rezagado.

Los tiempos se prolongan por horas y el personal del sitio argumenta “fallas en el sistema” para explicar los retrasos.

Uno de los sitios donde son más visibles es la subdelegación en la clínica T53, ubicada en el bulevar Juan José Torres Landa, frente a Centro Max.

Ahí las filas de derechohabientes que acuden a hacer los trámites empiezan a formarse desde las 4 de la mañana, según mencionaron los propios derechohabientes a AM.

Susano Zendejas fue uno de los ciudadanos que tuvieron que llegar desde la madrugada para intentar concretar el solo inicio de su trámite de jubilación.

La pandemia de Covid-19 le dejó sin trabajo y no ve posible encontrar uno nuevo, por lo que decidió tramitar su pensión.

Ayer (lunes) llegué a las 7 de la mañana, me fui a las 2:00 de la tarde pero no alcancé, mi trámite es de jubilación. Desde el viernes (7 de agosto) vine, y como vi muy larga la fila mejor me fui”.