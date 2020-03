Fallece Don Antonio Lomelín, gran impulsor al desarrollo de León

León, Guanajuato.- Antonio Lomelín Guerra, uno de los grandes impulsores al desarrollo de la ciudad murió este domingo a los 84 años.

Don Antonio Lomelín fue un hombre reconocido empresario muy querido y respetado por su gran servicio a la ciudadanía.

Entre las estructuras en las que participó para llevar a León a su desarrollo, está la Central de Abastos ubicada a la salida a Cuerámaro, el sector inmobiliario y la construcción de hoteles.

Don Antonio es jalisciencie de nacimiento y leonés de corazón. El 14 de febrero del 2014 la Canaco de León le entregó el premio Yacatecutli por su trayectoria empresarial turística.

Nació el 4 de febrero de 1936 en el municipio de Encarnación de Díaz, en el estado de Jalisco.

Sus papás fueron José Antonio Lomelín Quezada y Emma Guerra. Tuvo cinco hermanos, de los que sobreviven Margarita y Martha.

El 30 de octubre de 1959, en la Catedral de Aguascalientes, contrajo matrimonio con María Dolores Alba, con quien procreó ocho hijos, cinco hombres y tres mujeres: José Antonio, Fernando, Juan Carlos, Luis Eduardo, Jorge Alejandro, María Dolores, María Cristina y María Guadalupe. Además, tiene 25 nietos.

Siempre amable y sonriente, confiesa que no fue muy deportista, pero sus grandes pasiones son el trabajo, disfrutar de su familia, viajar y estar en el mar con sus seres queridos.

Me gusta mucho trabajar, ir al mar con mi familia y gozar del mundo, mientras Dios me conceda salud voy a seguir consolidando las empresas que Dios me ha dado”, dijo en una entrevista para AM en 2016.