Octavio, la tercera víctima de coronavirus, vivía en Guanajuato capital

Guanajuato capital.- Padre de dos niñas pequeñas, Octavio fue ingresado a terapia intensiva al ser diagnosticado con la enfermedad del Coronavuris, y hoy falleció.

Claudia su esposa desde un principio anunció en redes sociales "COVID-19, el monstruo que tiene a mi esposo".

Hoy les comparto mi vivencia, mi esposo está enfermo de COVID, está en terapia intensiva, muy delicado, de verdad muy delicado", publicó el pasado 2 de abril, para invitar a la gente a tomar conciencia y prevenir esta enfermedad.

"¿Por qué lo comparto? Lo comparto por que muchos no toman en serio este virus COVID-19, no importa si es fabricado, si es un arma usada por EU o China. Sí!, es mucho peor que la gripa. No hay cura.

El virus trabaja diferente en cada organismo. Los niños son vulnerables. Los jóvenes sí se enferman. No es el chupacabras. Los únicos que te pueden ayudar si estás enfermo son los doctores y enfermeras", comentó Claudia.

AM.