Fallece niño de 9 años tras caer de motocicleta

León.- Un niño de 9 años murió tras caer de la motocicleta en la que viajaba en la colonia Valle de Jerez; autoridades no informaron si el menor no llevaba puesto casco de seguridad.

El accidente se registró minutos después de la 1:00 de la esta madrugada de este lunes, sobre el bulevar Delta casi esquina con calle Primera Jerez de Torres, de la colonia antes citada.

El pequeño Alexander Gael, de 9 años, viajaba a bordo de una motocicleta, en compañía de Apolonio y Artemio, de 25 años.

Perdieron el control y cayeron

Al llegar al cruce, el conductor perdió el control del volante debido al peso que llevaba la moto y cayeron al piso, golpeándose el menor en la cabeza.

Sus acompañantes de inmediato pidieron ayuda y llamaron al número de emergencias 911, diciendo que Alexander estaba inconsciente.

Oficiales de la Policía y Tránsito Municipal arribaron para confirmar el reporte, pidieron una ambulancia y cerraron el paso con cinta amarilla para evitar otro percance.

Paramédicos llegaron y le brindaron los primeros auxilios al pequeño, sin embargo, fue demasiado tarde, pues ya no contaba con signos vitales. Mientras que Artemio y Apolonio no sufrieron lesiones graves y no fue necesario trasladarlos a un hospital.